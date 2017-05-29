COPPIA ARRESTATA AFFITTANO VILLETTA E METTONO SU CASA DI APPUNTAMENTI
La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Mascali hanno arrestato un 37enne, di Carlentini (SR), ed una 42enne, di Misterbianco (CT), per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e concorso nel reato continuato.
Da alcune settimane i militari effettuavano dei servizi finalizzati a contrastare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione nella nota località turistica “Fondachello”.
L’articolata attività investigativa eseguita dai Carabinieri ha permesso di accertare che i due avevano concesso in locazione un appartamento di proprietà del 37enne ad una prostituta sudamericana, che si alternava nell’attività di meretricio con numerose altre connazionali, sfruttando l’attività per profitto.
Dalle indagini è emerso che oltre ad organizzare gli incontri amorosi, con annunci anche in alcuni siti dedicati, i due arrestati provvedevano ad accompagnare personalmente le prostitute nell’appartamento, pulivano i locali, ritiravano direttamente i proventi e provvedevano anche al reclutamento di ulteriori donne straniere con accurate selezioni.
La scorsa notte, durante l’ennesimo servizio di osservazione, l’uomo e la donna sono stati bloccati a bordo di una Volkswagen Golf, dopo aver riscosso la somma contante di 250 euro ed un assegno di 5000 euro quale provento dell’attività di prostituzione esercitata da una donna brasiliana.
Inoltre nell’appartamento in questione gli operanti rinvenivano profilattici dei telefoni cellulari, utilizzati per annunci e contatto dei clienti, e vario altro materiale utilizzato per effettuare l’illecita attività, tutto sequestrato unitamente all’abitazione, all’autovettura ed al denaro.
Le indagini sono ancora in corso al fine di individuare eventuali altri complici.
Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati ristretti il 37enne nel carcere di Piazza Lanza mentre la 42nne ai domiciliari.