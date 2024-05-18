COPPIA DI VENTENNI DI BIANCAVILLA "VOLA" CON L' AUTO E PRECIPITA SU STRADA DI CAMPAGNA: FERITI, LUI IN GRAVI CONDIZIONI

Questa mattina, 18 maggio 2024 come riportato dal solito gazzettinoline.it sull'autostrada A18 all'altezza di Tagliaborse (Mascali), si è verificato un grave incidente stradale autonomo.Una Citroen c...

Una Citroen con a bordo una coppia di ventenni di Biancavilla, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo.

Dopo aver sfondato un guardrail, l'auto ha compiuto un volo di circa 6 metri, atterrando sulla strada sottostante in prossimità di un cavalcavia, nell'agro di Nunziata.

Nel drammatico impatto, il conducente della vettura ha riportato gravi ferite. I soccorsi del 118 sono intervenuti immediatamente, trasportando il conducente in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è giunto in codice rosso.

La ragazza, seduta sul posto passeggero, ha riportato ferite meno gravi ed è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Isidoro di Giarre.

Per i rilievi dell'incidente è intervenuta la Polstrada di Messina.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi tempestivamente anche i carabinieri della Compagnia di Giarre e una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell'incidente.