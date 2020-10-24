COPRIFUOCO DALLE 23 ANCHE IN SICILIA E DIDATTICA A DISTANZA ALLE SUPERIORI

Anche in Sicilia scatta il coprifuoco dalle 23 alle 5. Sei ore in cui scatta il divieto totale di circolazione.Lo dispone la nuova ordinanza del presidente Nello Musumeci. L'Isola è la sesta Regione a...

Anche in Sicilia scatta il coprifuoco dalle 23 alle 5. Sei ore in cui scatta il divieto totale di circolazione.

Lo dispone la nuova ordinanza del presidente Nello Musumeci. L'Isola è la sesta Regione ad adottare il coprifuoco dopo Lombardia, Campania, Lazio, Calabria e Piemonte.

L'ordinanza prevede anche lo stop alle lezioni in presenza nelle scuole superiori con il contestuale avvio della didattica a distanza.

Dimezzati i posti per i passeggeri nei mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ferroviaio e marittimo.

Sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole superiori dell'Isola con il contestuale avvio della didattica a distanza; il dimezzamento dell'utilizzo dei posti passeggeri nei mezzi trasporti pubblico urbano ed extraurbano, ferroviario e marittimo e il divieto di circolazione con ogni mezzo dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo. Sono alcuni dei punti contenuti nella nuova ordinanza deI presidente della Regione siciliana Nello Musumeci che prevede misure di contenimento per evitare il diffondersi del Covid-19. l documento - dice la Regione - condiviso con il ministro della Salute, Roberto Speranza, verrà reso noto nelle prossime ore.

I provvedimenti che il governatore si accinge a varare sono frutto del confronto con il Comitato tecnico scientifico siciliano che ha analizzato l'andamento epidemiologico nell'Isola. Va specificato - dice ancora la Regione siciliana - che attualmente in Sicilia non si registrano criticità analoghe a quelle di altri territori del Paese, ma - come rilevano gli stessi esperti - è necessaria una azione di contenimento per evitare situazioni d'allarme nelle prossime settimane.