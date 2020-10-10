CORONA VIRUS: NUMERI STABILI A PATERNO’, AUMENTO DI CONTAGI A BELPASSO, BOOM A RANDAZZO

Stanno aumentando i casi di contagio da corona virus in Italia e anche in Sicilia. Purtroppo anche nel nostro comprensorio si registrano aumenti sensibili con numeri che devono farci riflettere. Mentr...

Stanno aumentando i casi di contagio da corona virus in Italia e anche in Sicilia. Purtroppo anche nel nostro comprensorio si registrano aumenti sensibili con numeri che devono farci riflettere. Mentre a Paternò, sostanzialmente abbiamo più o meno gli stessi numeri, con i casi che dovrebbero essere 18, di cui uno alla scuola superiore Gioacchino Russo, già interessata da un altro caso. A Belpasso, come annunciato dal sindaco, il sindaco tramite i social ha annunciato 12 casi di cui 17 in isolamento e 2 ricoverati, con un incremento di 4 unità rispetto al comunicato precedente. Fa scalpore, quanto comunicato dal sindaco di Randazzo, che oggi in un video, ha annunciato la positività di 21 persone. Alcune delle quali in fase di accertamento. Il sindaco Sgroi, sempre nel video. Ha comunicato la chiusura delle scuole per il 12 e il 13 per la sanificazione, e che, qualora non si usino le giuste precauzioni, sarà costretto a prendere drastiche decisioni tra cui la possibile istituzione di una zona rossa. Randazzo, fino ad ora, non aveva avuto casi di covid, tranne qualcuno che non risiedeva neanche in paese.