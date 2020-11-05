CORONAVIRUS: 1.322 NUOVI POSITIVI E 25 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA

Sono 1.322 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.497 tamponi effettuati; 25 i decessi, che portano il totale a 594.Con i nuovi casi salgono a 18.526 gli attuali...

Sono 1.322 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.497 tamponi effettuati; 25 i decessi, che portano il totale a 594.

Con i nuovi casi salgono a 18.526 gli attuali positivi. Di questi 1.304 sono i ricoverati: 1.147 in regime ordinario e 157 in terapia intensiva nove ricoverati in piu' rispetto a ieri. I guariti sono stati 389.

I DATI PER PROVINCIA

PALERMO 531

CATANIA 292

SIRACUSA 152

RAGUSA 117

MESSINA 99

TRAPANI 86

CALTANISSETTA 23

ENNA 20

AGRIGENTO 2

DATI ITALIA

Sono 34.505 i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Da ieri sono stati registrati altri 454 morti. "Non è un buon segnale", dice Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute. "Non banalizzerò dicendo che ci sono 5000 casi più di ieri, non è un buon segnale. Il numero dei tamponi è aumentato, sono più o meno 220mila. Se ne fanno molti, ma è altrettanto vero che abbiamo un numero di positivi elevato, superiamo abbondantemente il 10% dei tamponi. Non è un indicatore buono. E non è assolutamente una buona notizia vedere 454 decessi, avvicinarsi ai 500 decessi non è una buona notizia. Abbiamo altri 99 ricoveri in terapia intensiva e altri 1140 in area medica. Nei giorni scorsi la situazione sembrava quasi essersi stabilizzata, tenendo conto della variabilità quotidiana. Il dato di oggi mostra una tendenza all'aumento, la Lombardia ha quasi 9000 nuovi positivi e altre regioni sono sopra 3000. Il virus corre, bisogna frenarlo".

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 34.505 contagiati

• 428 morti

• 4961 guariti

+99 terapie intensive | +1140 ricoveri

219.884 tamponi

Tasso di positività: 15,7% (+1,3%)