CORONAVIRUS. 1.487 NUOVI CASI (15,1 % DEI TAMPONI) IN SICILIA

Sono 1.487 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.839 tamponi effettuati; 27 i decessi di persone positive, che portano il totale a 762. Con i nuovi casi salgono così a 23.564 gli attuali positivi con un incremento di 732.

Di questi 1.578 sono i ricoverati con un incremento di 35: 1376 in regime ordinario e 202 in terapia intensiva con un aumento di 7 ricoveri. I guariti sono 728. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo: 531, Catania 131, Ragusa 281, Messina 138, Trapani 225, Siracusa 76, Agrigento 15, Caltanissetta 60, Enna 30.

DATI ITALIA

Sono 32.961 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo i dati resi noti oggi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 623 morti, che portano il totale a 42.953 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nel complesso, l'Italia ha superato la soglia del milione di casi totali.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 225.640 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.081, con un incremento di 110 unità.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 32.961 contagiati

• 623 morti

• 9090 guariti

+110 terapie intensive | +811 ricoveri

225.640 tamponi

Tasso di positività: 14,6% (-1,5%)