CORONAVIRUS, 116 CASI IN SICILIA , 15 SONO A CATANIA

Sono 116 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, di cui 66 sono ospiti della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo, su 3210 i tamponi eseguiti. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 2.316 positivi di cui 194 ricoverati con sintomi (+3 rispetto alla giornata di ieri), 13 in terapia intensiva, 2.109 in isolamento domiciliare. I positivi dall'inizio della pandemia in Sicilia sono 5.962. Le vittime rimangono 296.

I guariti salgono a 3.350 (+32) mentre rimangono 296 le persone decedute. Per quanto riguarda le province c'è da segnalare il record, purtroppo in negativo, registrato dalla provincia di Palermo con ben 81 casi. Per quanto riguarda le altre province: 15 positivi a Catania, 3 a Messina, 1 a Siracusa, 2 a Ragusa, 1 a Trapani, 11 ad Agrigento e 2 a Caltanissetta.

DATI ITALIA

E' di 15 morti il bilancio delle vittime con coronavirus nelle ultime 24 ore. Le cifre aggiornate sull'epidemia da Covid fanno registrare 937 nuovi positivi da ieri, che portano il totale a 44.098, mentre il numero complessivo delle vittime si attesta ora a 35.707. Sono 635 i guariti (in tutto 218.351), mentre aumenta di 7 unità il numero dei pazienti in terapia intensiva e ora si attesta a 222. Cresce il numero complessivo dei tamponi effettuati: 83.428 nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.432.814.

