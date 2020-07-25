CORONAVIRUS 13 NUOVI CASI IN SICILIA, 9 SONO IN PROVINCIA DI CATANIA

Sono 13 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia.Nove di questi si sono registrati nel Catanese, dove ci sono due focolai nel quartiere Cibali e a Misterbianco. Due a Ragusa e uno a...

Sono 13 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia.

Nove di questi si sono registrati nel Catanese, dove ci sono due focolai nel quartiere Cibali e a Misterbianco. Due a Ragusa e uno a Messina, come riporta il sito larepubblica.it.

Ormai da giorni nell'isola si registra un costante aumento. Dal bollettino del ministero della Salute, si evince anche che 15 sono ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva (come ieri) e 164 in isolamento domiciliare. Salgono a 181 i casi attuali e sono 3.179 quelli registrati in Sicilia dall'inizio della pandemia. Le persone decedute rimangono 283.

A livello nazionale, tornano ad aumentare i nuovi casi di Covid-19: sono 275 oggi (contro i 252 di ieri), per un totale di 245.864 dall’inizio dell’epidemia. Pesa l’aumento della Lombardia (da 53 a 79 nuovi casi), ma rimangono con numeri elevati anche Emilia Romagna (49), Veneto (31), Campania (21), e sale anche la Sicilia, dopo settimane con crescite a una cifra: 13 casi oggi. Solo due regioni, Valle d’Aosta e Umbria, segnalano zero contagi nelle 24 ore.

Stabili i decessi, 5 come ieri, per un totale che sale a 35.102. Segnalano vittime Piemonte (2), Emilia Romagna (1), Veneto (1) e Lazio (1). Mentre rallentano le guarigioni, solo 128 oggi contro le 350 di ieri (198.320 in tutto). Per questo motivo si registra l’impennata del numero dei malati attuali, 141 in più (mentre ieri erano calati di 103 unità), il cui totale sale così a 12.442.

Quanto ai ricoveri, quelli in regime ordinario salgono di 18 unità, e sono ora 731 totali, mentre le terapie intensive calano ancora, 5 in meno oggi, scendendo a 41 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.670. Infine, numero di tamponi abbastanza in media, 51.671 oggi contro i 53.334 di ieri.

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi in Lombardia. I nuovi casi positivi in regione sono 79, di cui 18 'debolmente positivi' e 30 a seguito di test sierologici.