CORONAVIRUS, 15 POSITIVI ALL'OSPEDALE SAN MARCO DI CATANIA: CHIUSO REPARTO

A Catania a causa dei 15 contagi di Coronavirus registrati è stato chiuso il reparto di neurochirurgia dell’ospedale San Marco. Lo rende noto la Fsi-Usae, che aveva chiesto formalmente all’Azienda di valutare la chiusura temporanea al fine di sanificare i locali interessati.

La Fsi-Usae afferma che i contagiati sono 12 infermieri, due operatori socio-sanitari e un medico. “Ringraziamo l’azienda – afferma il segretario regionale e territoriale Fsi-Usae Calogero Coniglio – per aver attenzionato la nostra richiesta nell’interesse dei pazienti e degli operatori sanitari che lavorano nel reparto”.