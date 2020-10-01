CORONAVIRUS: 156 I NUOVI POSITIVI IN SICILIA, 2548 CASI IN ITALIA , È IL DATO PIÙ ALTO DAL 29 APRILE

Sono 156 i contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2.936 gli attuali positivi e a 327 i ricoverati in ospedale: 20 in terapia intensiva, 307 in regime di ricovero ordinario....

Sono 156 i contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2.936 gli attuali positivi e a 327 i ricoverati in ospedale: 20 in terapia intensiva, 307 in regime di ricovero ordinario. Sono 2.609 i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 6.637. Anche oggi si registra una nuova vittima che porta il totale a 312. Si tratta di un uomo di Palermo di 72 anni.

I guariti nelle ultime ore sono 85. Sul fronte della distribuzione territoriale, sono 88 i nuovi positivi a Palermo, 20 ciascuno nelle province di Catania e Ragusa, 10 sono a Messina, 6 a Trapani, 5 ad Agrigento, 5 a Siracusa e 2 a Caltanissetta. Nessun nuovo positivo a Enna.

DATI ITALIA

Aumento improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia: 2.548 oggi, contro i 1.851 di ieri. Superata ampiamente quota duemila, come non accadeva dal 29 aprile, e aumento secco più alto dal 24 aprile, quando i nuovi casi furono poco più di 3mila. A parziale spiegazione, il nuovo record di tamponi eseguiti in un solo giorno, 118.236, 13mila più di ieri. Il totale dei casi sale così a 317.409. In lieve aumento, ma comunque nel trend degli ultimi giorni, il numero dei decessi, 24 oggi (ieri 19), per un totale di 35.918. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. 291 sono le persone in terapia intensiva (+11 da ieri), 52.647 attualmente positivi (+1.384 da ieri).

• CASI +2548 su 118236 tamponi (ieri +1851 su 105564)

di cui 1221 casi da screening

• MORTI +24 (ieri +19)

• GUARITI +1140 (ieri +1198)

• TER INT +11 (ieri +9, tot 291)

• RICOVERI +50 (ieri -1, tot 3097)

• POSITIVI +1384 (ieri +633, tot 52647)