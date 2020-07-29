CORONAVIRUS: 18 NUOVI CASI IN SICILIA, 6 SONO MIGRANTI. SETTE NEL CATANESE

Ancora alto il numero nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +18. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Ovviamente a far lievitare i casi, come successo negli ultimi gio...

Ancora alto il numero nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +18. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Ovviamente a far lievitare i casi, come successo negli ultimi giorni, sono stati anche i contagi dei migranti sbarcati sull’Isola. Le nuove positività riscontrate sono 7 a Catania (la provincia che desta più preoccupazioni), 6 a Ragusa (nel centro d’accoglienza a Pozzallo), 4 a Messina e 1 a Trapani. Salgono a 31 i ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva e 193 in isolamento domiciliare: 224 gli attuali positivi al Covid. Sono 3.233 le persone che fino ad oggi hanno avuto il Coronavirus; fermo, fortunatamente ormai da due settimane, rimane il numero dei decessi: 283. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 3135 (271 mila in totale).

Coronavirus in Italia: 289 nuovi contagi e sei decessi.

DATI ITALIA

Sono 289 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore, per un totale di 246.777 casi. Lo ha reso noto il ministero della Salute, aggiungendo che sono sei i decessi registrati in un giorno, per un totale di 35.129 morti. I tamponi effettuati sono stati 56.018, quasi 8mila in più del giorno precedente. Solo due Regioni, Umbria e Basilicata, non registrano nuovi positivi. I pazienti in terapia intensiva in tutta Italiano sono 38 (-2) Le persone attualmente positive in Italia sono 12.616 (+7). I guariti sono 199.031 (+275). I pazienti in terapia intensiva sono ora 38, in calo di 2 unità. Sono 11.847 quelli in isolamento domiciliare (+27), 731 quelli ricoverati con sintomi (-18). Le regioni con più casi La regione con più positività è la Lombardia con 46 casi, seguita dal Veneto, 42, Lazio con 34, Emila Romagna, 28 e Campania 19.