CORONAVIRUS: 21 CASI POSITIVI IN SICILIA, TRE A CATANIA

Dall'inizio dei controlli sul Coronavirus, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 440 tamponi, di cui 404 negativi e 15 in attesa dei risultati.

Sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 21 campioni, risultati positivi, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania). Risultano ricoverati 6 pazienti (tre a Palermo e tre a Catania), mentre 15 sono in isolamento domiciliare.

Lo dice la Regione siciliana aggiornando i dati sul coronavirus.

Per migliorare le performance di analisi su cittadini che necessitano del test al Coronavirus attraverso il tampone rino-faringeo, l'assessorato alla Salute ha individuato ulteriori sette laboratori, dislocati su tutto il territorio regionale, per l'analisi dei campioni.

Spetta comunque ai due laboratori di Palermo e Catania) confermare i test sui tamponi, che poi vengono trasferiti all'Istituto superiore di Sanità per la validazione finale.