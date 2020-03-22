CORONAVIRUS 225 POSITIVI A CATANIA. 44 IN PIÙ IN UN GIORNO

Coronavirus 225 positivi a Catania. Ben 44 in più in un giorno.Ecco i dettagli nei dati della Regione Siciliana:«Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola. Aggiornati al...

Coronavirus 225 positivi a Catania. Ben 44 in più in un giorno.

Ecco i dettagli nei dati della Regione Siciliana:

«Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola. Aggiornati alle ore 12 di oggi (domenica 22 marzo). Così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

In totale sono 630 i casi positivi registrati dall’inizio. Ma attualmente ne risultano 596 perché 26 sono già guariti e 8 deceduti.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento: 39. Di cui 1 ricoverato.

Caltanissetta: 26. Di cui 15 ricoverati.

Catania: 225. Di cui 106 ricoverati.

Enna: 29. Di cui 19 ricoverati.

Messina: 108. Di cui 57 ricoverati.

Palermo: 81. Di cui 37 ricoverati.

Ragusa: 8. Di cui 6 ricoverati.

Siracusa: 48. Di cui 21 ricoverati.

Trapani: 32. Di cui 13 ricoverati.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute. Per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it. Oppure chiamare il numero verde 800.45.87.87».