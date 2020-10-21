CORONAVIRUS, 562 CASI E 11 MORTI IN SICILIA, IN ITALIA RECORD A OLTRE 15000 CONTAGI

Sono 562 i casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, con undici morti, uno dei dati più alti di sempre. Effettuati 7412 tamponi.DATI PER PROVINCIAPALERMO 192, CATANIA 170, MESSINA 53, TRAPAN...

Sono 562 i casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, con undici morti, uno dei dati più alti di sempre. Effettuati 7412 tamponi.

DATI PER PROVINCIA

PALERMO 192, CATANIA 170, MESSINA 53, TRAPANI 66, SIRACUSA 20, RAGUSA 34, ENNA 5, CALTANISSETTA 19, AGRIGENTO 3

Impennata dei nuovi casi di positività al coronavirus:nelle ultime 24 ore sono stati 15.199 i contagiati (10.874 martedì). Sono 127 i deceduti rispetto agli 89 del giorno precedente. E' il dato più alto da quando è ripreso a crescere il contagio. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute.

177.848 i tamponi processati. Aumentano i guariti,+2.369, ma anche le terapie intensive, + 56 dal giorno precedente, 926 in tutto. 4.125 nuovi casi in Lombardia, 1.799 in Piemonte, 1.760 in Campania.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 15.199 contagiati

• 127 morti

• 2369 guariti

+56 terapie intensive | +603 ricoveri

177.848 tamponi

Tasso di positività: 8,5% (+1,0%)