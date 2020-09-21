CORONAVIRUS: 75 NUOVI POSITIVI IN SICILIA

Sono 75 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, di cui 21 sono ospiti della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo. E ci sono ben tre vittime. Una nel Palermitano (si tratta di...

Sono 75 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, di cui 21 sono ospiti della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo. E ci sono ben tre vittime. Una nel Palermitano (si tratta di un ultranovantenne della provincia di Trapani) e di un ottantenne del capoluogo siciliano, così come ottantenne è anche la vittima di Catania. Il totale sale a 299.

Nella città capoluogo della Sicilia sono 43 i casi accertati nelle ultime 24 ore, mentre nelle altre province sono distribuiti così: Siracusa 2, Catania 6, Messina 5, Enna 0, Caltanissetta 13, Agrigento 1, Trapani 2.

È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 2.348 i positivi di cui 203 ricoverati con sintomi (+9 rispetto alla giornata di ieri), 14 in terapia intensiva (+1), 2.131 in isolamento domiciliare. I positivi dall'inizio della pandemia in Sicilia sono 6047. I guariti salgono a 3.390 (+40). Nell'Isola rispetto a ieri ci sono 3102 tamponi in più.

In calo i nuovi contagi in Italia, 1.350 casi oggi contro i 1.587 di ieri, in parallelo però con i pochi tamponi, come sempre il lunedì: 55.862 contro 83.428 di ieri (e i picchi di oltre 100mila nei giorni scorsi). In lieve aumento i decessi, 17 oggi (ieri erano 15), mentre rallenta la crescita dei guariti, 352 oggi contro i 635 di ieri.