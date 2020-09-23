Coronavirus: 89 i nuovi positivi in Sicilia e 3 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 89 i nuovi casi di coronavirus diagnosticati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Dopo i 108 contagi di ieri, si registra quindi un lieve calo della curva epidemica secondo il bollettino odierno del m...

Sono 89 i nuovi casi di coronavirus diagnosticati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Dopo i 108 contagi di ieri, si registra quindi un lieve calo della curva epidemica secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, a fronte però anche di un lieve calo dei tamponi effettuati: 6.039 contro i 7.008 del giorno precedente. Si registrano anche tre nuovi decessi.

Casi divisi per provincia sono:

42 Palermo

16 Catania

15 Trapani

9 Ragusa

3 Caltanissetta

2 Siracusa

1 Enna

1 Messina

0 Agrigento

Nove di questi, come precisa la Regione sicilia, sono riferibili al cluster della missione Speranza e Carità di Biagio Conte.

DATI ITALIA

A fronte di 103.696 tamponi (oltre 16mila più di ieri, nonché record dall'inizio dell'epidemia), i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore sono 1640. Cresce purtroppo il dato delle vittime, che oggi sono 20. Sono i dati elaborati per il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Aumenta di 5 unità (da 239 a 244) il dato sui ricoveri nelle terapie intensive. Continua a crescere anche il numero dei guariti, 995 nelle 24 ore (ieri 967), per un totale di 220.665 dall'inizio dell'epidemia.Nessuna regione è a zero contagi. I numeri più bassi si registrano in Valle d'Aosta (2) e Molise (3), i più alti in Campania (248), Lombardia (196) e Lazio (195). Il totale degli attualmente positivi è di 46.114, di questi 2.658 sono ricoverati con sintomi e 43.212 sono in isolamento domiciliare.

Bollettino di oggi:

• 1640 contagiati

• 20 morti

• 995 guariti

+5 terapie intensive | +54 ricoveri

103.696 tamponi