CORONAVIRUS, A BERGAMO NON C'È PIÙ POSTO. DUE MALATI GRAVI TRASFERITI A PALERMO

La Lombardia chiama in aiuto la Sicilia e la Sicilia risponde.

Sono giunti stanotte all’ospedale Civico di Palermo, con un aereo militare, i primi due pazienti originari di Bergamo, di 61 e 62 anni, ricoverati nel reparto di Rianimazione in gravissime condizioni.

I posti letto negli ospedali lombardi, ormai al collasso, sono finiti. E così la Regione siciliana – dove al momento ci sono solo 10 pazienti intubati per le complicanze da coronavirus – si è detta disponibile. Quella che fino a ieri era la meta prediletta dei viaggi dei siciliani per le cure, oggi diventa terra di emigrazione sanitaria. “L’Italia è una – dice l’assessore alla Salute Ruggero Razza – e non dobbiamo mai dimenticarlo”.

Razza chiede anche delle risposte da parte dello Stato sulla carenza in tutta Italia di mascherine, guanti, ventilatori polmonari: “E’ con la credibilità di chi fa la propria parte che chiediamo allo Stato di assicurare una distribuzione equa di dispositivi di sicurezza e macchinari”.