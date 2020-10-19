CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO DEI DATI NEL COMPRENSORIO

Aumentano i casi nel nostro comprensorio, riportiamo gli aggiornamenti dei comuni.PATERNO'L’ultimo aggiornamento è arrivato direttamente dal primo cittadino Nino Naso sulla propria pagina social, i ca...

PATERNO'

L’ultimo aggiornamento è arrivato direttamente dal primo cittadino Nino Naso sulla propria pagina social, i casi aumentano a 58 di cui 8 ospedalizzati

Purtroppo la curva epidemiologica del Covid-19 cresce anche a Paternò, inizia cosi il post del Sindaco, allo stato, i positivi ufficiali risultano essere 56 di cui 8 ospedalizzati. Vi prego: cautela. Mascherine, distanziamento sociale, disinfezione delle mani frequente.

BELPASSO

A Belpasso si registra la terza vittima, si tratta di uomo di circa 60 anni, intubato da alcuni giorni, con qualche patologia pregressa che era ricoverato all’ospedale San Marco di Catania

Oggi dobbiamo purtroppo fare i conti con la dipartita di un nostro concittadino causa covid, inizia cosi il consueto aggiornamento giornaliero da parte del primo cittadino, Daniele Motta, questa notizia non lascia spazio a nient'altro, siamo affranti. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.

Eppur tuttavia ci sono aggiornamenti importanti da parte dell'ASP che vorrei condividere prosegue il Sindaco, questi i numeri UFFICIALI per Belpasso:

Dal 3 agosto ad oggi, sono 82 in totale i cittadini risultati positivi. 69 i #casiattivi. 10 i guariti. 2 gli ospedalizzati e 3 i deceduti.

In questo clima di cordoglio qualsiasi parola risulta sicuramente superflua, permettetemi di dire solo poche cose: che il nostro spirito non si abbatta, continuiamo a rimanere fermi in quello che è il nostro dovere, ovvero fare molta attenzione nell'applicazione di tutte le norme.

Concludo con il consueto, sincero augurio di pronta guarigione ai nostri concittadini contagiati e a tutti voi una buona serata.

MISTERBIANCO

I soggetti attualmente positivi, nel territorio comunale di Misterbianco, sono complessivamente n.80 (ottanta), di cui n. 12 ricoverati in ospedale e n.68 a domicilio.

Ammontano a n.148 (centoquarantotto) i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto.

L’A.S.P. ha informato che i dati relativi ai soggetti positivi sono estratti dalla banca dati della piattaforma dell’Istituto Superiore della Sanità.