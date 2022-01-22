95047

22 gennaio 2022 08:16
CORONAVIRUS A PATERNO'. CITTADINI ATTUALMENTE POSITIVI SCENDONO A 519
News
Migliorano i  dati relativi al Covid-19 in città, in diminuzione il numero dei positivi al COVID a Paternò coerentemente con i dati nazionali.

Gli attuali positivi  scendono a 519 persone attualmente positivi al Covid-19, -32 soggetti in più rispetto al bollettino emesso precedentemente

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Migliora  pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 434  quindi 309 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI DI OGGI 21/01/2022
POSITIVI   519  soggetti attualmente positivi (-32 rispetto al  20 Gennaio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 743   (-309 rispetto al  20 Gennaio 2022)

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 21/01/2022 ORE 17:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 519. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 434. I dati sono in continuo aggiornamento.

