CORONAVIRUS: A PATERNÒ SCENDE IL NUMERO DEI POSITIVI
Arriva il consueto il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione e...
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un a diminuzuione delle persone attualmente positivi che scende a 148 un decremento di 15 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 07 Giugno 2021
Nessun dato viene comunicato sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 13 aggiornati al 07/06/2021
Diminuisce pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 319 quindi 37 persone in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 148 soggetti (-15) rispetto ad i dati del 07/06/2021
OSPEDALIZZATI 13 soggetti rispetto ad i dati del 07/06/2021
QUARANTENA 356 (-37) rispetto ad i dati del 07/06/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
