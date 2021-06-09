CORONAVIRUS: A PATERNÒ SCENDE IL NUMERO DEI POSITIVI

95047

09 giugno 2021
Arriva il consueto il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un a diminuzuione  delle persone attualmente positivi che scende a 148 un decremento di 15   soggetti  positivi al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 07 Giugno 2021

Nessun dato viene comunicato sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 13 aggiornati al 07/06/2021

Diminuisce   pure  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende  a 319 quindi 37 persone  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 148 soggetti (-15)  rispetto ad i dati del 07/06/2021
OSPEDALIZZATI 13 soggetti  rispetto ad i dati del 07/06/2021
QUARANTENA 356 (-37rispetto ad i dati del 07/06/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

