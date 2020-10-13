CORONAVIRUS AGGIORNAMENTO DEI DATI NEL COMPRENSORIO

PATERNO':I dati confermati dal primo cittadino, Nino Naso nella giornata di oggi dopo aggiornamento ricevuto dall'ASP aumentano a 32 soggetti, di questi 5 sono ospedalizzati.RAGALNAIl sindaco di Ragal...

I dati confermati dal primo cittadino, Nino Naso nella giornata di oggi dopo aggiornamento ricevuto dall'ASP aumentano a 32 soggetti, di questi 5 sono ospedalizzati.

RAGALNA

Il sindaco di Ragalna, Salvo Chisari ha annunciato i primi casi di positività al coronavirus a Ragalna.

Con grande dispiacere comunico che, purtroppo, ha scritto il primo cittadino anche nella nostra Città, si sono registrati i primi casi di cittadini positivi al #Covid.

Ad oggi sono 4, tutti asintomatici, che si trovano già in isolamento.

Sono i primi casi a Ragalna, dall’inizio di questa pandemia.

L’ attenzione è stata e resta altissima!!! Raccomando la massima prudenza nei rapporti interpersonali, usiamo tutti la mascherina e manteniamo le distanze! Rispettiamo, scrupolosamente, quanto previsto nell’ ultimo DPCM emanato nella serata di ieri.

Grazie a tutti della collaborazione.

Auguri di pronta guarigione ai nostri 4 concittadini.

BELPASSO

Nella giornata odierna, il sindaco del Comune di Belpasso, Daniele Motta, dopo aver pubblicato un video messaggio sulla pagina social del Comune, veicola ulteriori approfondimenti sulla situazione Coronavirus nel territorio Belpassese, aggiornati in data odierna, martedì 13 ottobre 2020.

37 in totale i casi segnalati dall’ASP dall’inizio della seconda ondata di contagi ad oggi, 29 i casi positivi attualmente attivi, 7 i guariti, 1 deceduto.

“Mi duole comunicare il decesso di un nostro concittadino – dichiara il sindaco -, ultraottantenne, con patologie pregresse, ma pur sempre a causa del Covid-19. Ai familiari sentite condoglianze da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale. Questo decesso ci invita ad una riflessione per nulla scontata: osserviamo attentamente tutte le misure anti-contagio, per proteggere noi stessi e le fasce più deboli della nostra città, i nostri anziani e i cittadini con patologie respiratorie significative. Questo virus è altamente contagioso, per questo vi prego di indossare le mascherine anche all’aperto, di non toccarsi occhi, naso e bocca quando ci si trova fuori casa e di igienizzarsi frequentemente le mani. Manteniamo alta l’attenzione finchè tutto non sarà veramente e definitivamente finito”.

Questa la distribuzione territoriale dei contagi: Piano Tavola (6), centro storico Belpasso (4), periferie: Valcorrente, Palazzolo, S.P. Paternò-Belpasso, Villaggio Ginestre, Decima, Frumenti (19).

MISTERBIANCO

Dalle notizie fornite in data odierna dal Dipartimento Prevenzione dell’A.S.P. di Catania in ordine all’andamento della situazione epidemiologica nel territorio comunale di Misterbianco, i soggetti attualmente positivi, risultanti dal Portale Sorveglianza Integrata Covid-19 dell’Istituto Superiore della Sanità, sono complessivamente n.50 (cinquanta), di cui n. 10 ricoverati in ospedale e n. 40 a domicilio.

Ammontano a n.86 (ottantasei) i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto.

Sarà cura di questa Commissione Straordinaria fornire, ulteriori aggiornate informazioni.

REGIONE SICILIA

Sono 334 i nuovi positivi al Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 4.877 gli attuali positivi e passano a 470 i ricoverati in ospedale, con un incremento di 24 rispetto a ieri. Di questi 44 si trovano in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri, mentre sono 426 i ricoveri in regime ordinario; 4.407 i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 8.340.

Anche oggi si registrano 2 nuove vittime che portano il totale a 341. I morti sono entrambi uomini: un novantunenne, a Catania, e un settantasettenne a Palermo. I guariti sono 137.

Sul fronte della distribuzione provinciale, 139 sono i nuovi casi a Palermo, 93 a Catania, 34 a Messina, 22 a Trapani, 20 a Siracusa, 10 a Ragusa, 9 a Caltanissetta e 7 ad Agrigento.