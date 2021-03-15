CORONAVIRUS, AL VIA OGGI LA VACCINAZIONE PER I CITTADINI "ESTREMAMENTE VULNERABILI": A CHI SPETTA

Prenderà il via domani in Sicilia la campagna di vaccinazione anti-Covid per le persone "estremamente vulnerabili". Si tratta di una platea che complessivamente interessa circa 500 mila cittadini.La...

La struttura dell'assessorato regionale della Salute - alla luce dell'aggiornamento del Piano vaccinale nazionale (varato lo scorso 10 marzo) e tenendo conto delle priorità definite e delle indicazioni relative all'utilizzo dei vaccini disponibili - sta procedendo all'organizzazione delle prenotazioni per i cittadini che rientrano nella categoria "estremamente vulnerabili", cioè persone affette da condizioni di danno d'organo preesistente o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a Sars COv2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19.

Si tratta del secondo importante step su un target fragile: la Sicilia, infatti, già lo scorso 2 marzo ha avviato la campagna di somministrazione del vaccino sui disabili gravissimi e i loro caregiver.

La prenotazione della vaccinazione potrà avvenire tramite la piattaforma telematica messa a disposizione dalla struttura commissariale nazionale, gestita da Poste Italiane. Ovviamente, per i cittadini che, per condizioni di salute certificate, non potranno recarsi nei punti vaccinali territoriali, sarà possibile prenotare la vaccinazione a domicilio, tramite call-center.

Intanto, in linea con il nuovo piano vaccinale varato dal governo nazionale, prosegue la vaccinazione dei siciliani over 80, della fascia 70-79 anni, del personale scolastico e universitario docente e non docente, delle forze armate di polizia e del soccorso pubblico, dei servizi penitenziari italiani, delle comunità residenziali. Infine, seguendo le disposizioni del nuovo piano nazionale che ha bloccato di fatto la somministrazione del vaccino sul target dei cosiddetti 'servizi essenziali', anche in Sicilia si proseguirà con le vaccinazioni programmate per età anagrafica e non per categoria.

Scarica documento allegato ECCO LA LISTA COMPLETA (CLICCA QUI) DELLE PERSONE CHE AVRANNO DIRITTO ALLA VACCINAZIONE IN QUANTO CONSIDERATE ESTREMAMENTE VULNERABILI.