CORONAVIRUS, AL VIA STASERA LA SANIFICAZIONE DELLE STRADE DI PATERNO'
“Stiamo affrontando questa emergenza da “Covid-19 Coronavirus”, con il massimo impegno. Abbiamo appena deliberato gli ultimi accorgimenti per garantire la sicurezza in tutto il territorio della comunità paternese. La cosa più importante è che stiamo mettendo in atto la bonifica e la sanificazione di tutte le strade e le piazze della nostra città. Si inizierà da domani alle ore 22:00 fino alle 4:00 del mattino per almeno dieci, quindici giorni, fin quando non bonificheremo tutta la nostra città”.
È quanto ha dichiarato il sindaco di Paernò Nino Naso sui suoi canali social ufficiali e sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Paternò.
ECCO LA COMUNICAZIONE ALLA CITTA'
A partire dal 12 marzo e per i prossimi 15 giorni, tutte le notti ad esclusione della domenica, si effettueranno degli interventi di disinfezione delle strade cittadine; i cittadini sono pregati, a titolo precauzionale, di chiudere gli infissi esterni, di non lasciare gli indumenti stesi all’aperto, di tenere in casa gli animali domestici.
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
IL SINDACO