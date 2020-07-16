CORONAVIRUS, ALTRI 14 PACHISTANI SBARCATI A POZZALLO POSITIVI AL TEST

Altri casi 14 positivi al Coronavirus sono stati scoperti tra i migranti di origine asiatica approdati alcuni giorni fa a Pozzallo. L'Asp di Ragusa,che sta operando in contatto costante con l'assessor...

Altri casi 14 positivi al Coronavirus sono stati scoperti tra i migranti di origine asiatica approdati alcuni giorni fa a Pozzallo. L'Asp di Ragusa,che sta operando in contatto costante con l'assessorato regionale alla Salute, ha individuato i nuovi contagiati attraverso un preciso protocollo. I sanitari hanno infatti effettuato un secondo tampone dopo gli undici casi di contagio registrati nei giorni scorsi tra lo stesso gruppo di pakistani,che erano stati già trasferiti fuori dal territorio siciliano mediante speciali ambulanze attrezzate per il biocontenimento. I 14 migranti risultati positivi da poco si trovano già in isolamento in una struttura individuata dalla Prefettura di Ragusa e presto potrebbero lasciare la Sicilia con le stesse procedure adottate per l'altro gruppo.

Interviene il Presidente Musumeci: "Un presidente di una regione importante come la Sicilia non può polemizzare con un sindaco. Non lo dove fare né per stile né per etica istituzionale". Così il governatore Nello Musumeci, incontrando i giornalisti a Palermo, ha commentato le parole del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, sull' "assenza" della Regione sul fronte dei migranti.