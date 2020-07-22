CORONAVIRUS, AUMENTO DEI CONTAGI IN SICILIA: 7 NUOVI CASI, SEI SONO IN PROVINCIA DI CATANIA

Crescono e di parecchio i nuovi positivi in Sicilia rispetto agli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, ci sono 7 nuovi casi e di questi uno è ric...

Crescono e di parecchio i nuovi positivi in Sicilia rispetto agli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, ci sono 7 nuovi casi e di questi uno è ricoverato in terapia intensiva. Sei sono nella provincia di Catania (5 nell'hinterland etneo) e uno in provincia di Siracusa: tutti stanno bene e sono asintomatici.

Attualmente, dunque, sono 161 gli attuali positivi di cui 10 ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva e 148 in isolamento domiciliare. In Sicilia, dall'inizio dell'epidemia, si registrano 3.153 i positivi al Coronavirus. Anche oggi nessun morto.

Anche a livello nazionale le cifre sono in forte aumento.

Sono 282 i nuovi casi di Coronavirus e 9 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute. Salgono a 245.032 i casi totali dall'inizio dell'emergenza. Le vittime, in tutto, sono 35.082. Nelle ultime 24 ore sono 197 i pazienti guariti, per un totale di 197.628. Gli attualmente positivi sono 12.322: 724 ricoverati con sintomi, 48 in terapia intensiva e 11.550 in isolamento domiciliare. In tutto sono stati effettuati 6.354.730 tamponi (+49.318) per 3.807.771 casi testati.

Sono tre le Regioni con nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore (Puglia, Abruzzo e Valle d'Aosta), cui si aggiunge la Provincia autonoma di Bolzano. La Regione con l'incremento più alto di positivi è l'Emilia Romagna con 57, seguita dalla Lombardia con 51. In Basilicata, regione a zero contagi nei giorni scorsi, nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 36 positivi (gli stessi del Veneto): di questi, 33 sono stati riscontrati in un gruppo di migranti già sottoposti a quarantena.