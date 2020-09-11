CORONAVIRUS , BOLLETTINO 11 SETTEMBRE: IN SICILIA ALTRI 104 POSITIVI IN PIÙ
Coronavirus dati Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi venerdì 11 settembre, così come si evince dal sito d...
Coronavirus dati Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi venerdì 11 settembre, così come si evince dal sito della protezione Civile.
Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 393.950: di queste sono risultate positive 5.136, mentre attualmente sono ancora contagiate 1.706, con un’aumento di 104 pazienti attualmente contagiati dal Covid-19.
- 36 PALERMO
- 31 TRAPANI
- 12 CATANIA
- 12 SIRACUSA
- 5 MESSINA
- 5 RAGUSA
- 2 ENNA
- 1 AGRIGENTOì
Non è stato registrato nessun nuovo decesso, quindi il totale delle vittime in Sicilia rimane 289.
I guariti ammontano invece a 3.141, sono 1 in più rispetto a quanto registrato ieri.
Nuovo rialzo dei contagi da coronavirus in Italia
Sono stati 1.616 i nuovi contagi e 10 i morti nelle ultime 24 ore per Covid. Sono gli ultimi dati del ministero della Salute pubblicati sul sito della Protezione Civile. I tamponi fatti solo ieri sono stati 98.880, 9.653.269 da inizio emergenza. Crescono i ricoverati in terapia intensiva: 175, 11 in più di ieri.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 1616 contagiati
• 10 morti
• 547 guariti
+11 terapie intensive | +13 ricoveri
98.880 tamponi