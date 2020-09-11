CORONAVIRUS , BOLLETTINO 11 SETTEMBRE: IN SICILIA ALTRI 104 POSITIVI IN PIÙ

Coronavirus dati Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi venerdì 11 settembre, così come si evince dal sito d...

Coronavirus dati Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi venerdì 11 settembre, così come si evince dal sito della protezione Civile.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 393.950: di queste sono risultate positive 5.136, mentre attualmente sono ancora contagiate 1.706, con un’aumento di 104 pazienti attualmente contagiati dal Covid-19.

36 PALERMO

31 TRAPANI

12 CATANIA

12 SIRACUSA

5 MESSINA

5 RAGUSA

2 ENNA

1 AGRIGENTOì

Non è stato registrato nessun nuovo decesso, quindi il totale delle vittime in Sicilia rimane 289.

I guariti ammontano invece a 3.141, sono 1 in più rispetto a quanto registrato ieri.

Nuovo rialzo dei contagi da coronavirus in Italia

Sono stati 1.616 i nuovi contagi e 10 i morti nelle ultime 24 ore per Covid. Sono gli ultimi dati del ministero della Salute pubblicati sul sito della Protezione Civile. I tamponi fatti solo ieri sono stati 98.880, 9.653.269 da inizio emergenza. Crescono i ricoverati in terapia intensiva: 175, 11 in più di ieri.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 1616 contagiati

• 10 morti

• 547 guariti

+11 terapie intensive | +13 ricoveri

98.880 tamponi