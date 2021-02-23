CORONAVIRUS, BOLLETTINO 23 FEBBRAIO: IN SICILIA 452 CASI MA SU OLTRE 25MILA TAMPONI: 21 I DECESSI

Sono 452 i nuovi positivi al Covid-19 che si registrano oggi in Sicilia. Con 25.179 tamponi processati l'incidenza è di poco superiore al 1,7%, in diminuzione rispetto a ieri.La regione si trova oggi...

Sono 452 i nuovi positivi al Covid-19 che si registrano oggi in Sicilia. Con 25.179 tamponi processati l'incidenza è di poco superiore al 1,7%, in diminuzione rispetto a ieri.

La regione si trova oggi al decimo posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.039. Gli attualmente positivi sono 28.657 con un decremento di 710 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.141. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 953, 32 in meno rispetto a ieri e scendono anche i ricoveri in terapia intensiva: 135, 7 in meno rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 163 casi, Catania 126, Messina 21, Trapani 17, Siracusa 37, Ragusa 25, Caltanissetta 5, Agrigento 37, Enna 21.

BOLLETTINO SICILIA 23 FEBBRAIO

TOTALE CASI: 149.854 (+452)

DECEDUTI: 4.039 (+21)

GUARITI: 117.158 (+1.141)

TAMPONI: 25.179 (+6.621)

• % POSITIVI / TAMPONI: 1,80%

• % POSITIVI / CASI TESTATI: 9,04%

• CASI TESTATI: 5.000

Terapie intensive: 135 (-7)

Ricoveri: 818 (-25)

ATTUALI POSITIVI: 28.657 (-710)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 13.314 contagiati

• 356 morti

• 12.898 guariti

+28 terapie intensive | +140 ricoveri

303.850 tamponi

Tasso di positività: 4,4% (-1,3%)

3.647.651 dosi di vaccino somministrate in totale