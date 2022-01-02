CORONAVIRUS, BOLLETTINO DEL 02 GENNAIO: 3.964 NUOVI CASI IN SICILIA E 13 MORTI

Sono 3.964 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 22.832 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.764. Il tasso di positività sale al 17 % ieri era al 10%....

Sono 3.964 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 22.832 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.764. Il tasso di positività sale al 17 % ieri era al 10%.

L’isola è al sesto posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 10.425 casi, al secondo caso l’Emilia Romagna con 9.090 casi, al terzo il Lazio con 7.993 casi, al quarto la Toscana con 6.367 casi, al quinto la Campania con 5.192 casi.

Gli attuali positivi sono 51.296 con un aumento di 3.531 casi. I guariti sono 420 mentre le vittime sono 13 e portano il totale dei decessi a 7.527.

Sul fronte ospedaliero sono 918 ricoverati, con 48 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 107, cinque casi in più rispetto a ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 99.194 (701)

Catania: 97.548 (797)

Messina: 47.383 (604)

Siracusa: 30.958 (313)

Trapani: 26.014 (377)

Ragusa: 23.266 (404)

Caltanissetta: 22.753 (177)

Agrigento: 22.723 (575)

Enna: 12.493 (16)

BOLLETTINO ITALIA

Sono 61.046 i nuovi contagi Covid in Italia nelle ultime ore, apparentemente in calo sui 141.262 precedenti, ma con solo 278.654 tamponi processati (-800 mila). Il tasso di positività schizza al 21,9% (+8,9%).

Ancora 133 decessi (+22), per un totale da inizio pandemia di 137.646 vittime.

Crescono ricoveri (+491) e terapie intensive (+22) con 104 ingressi del giorno. La regione più colpita è sempre la Lombardia (10.425), seguita da E.Romagna (9.090) e Lazio (7.993).

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 61.046 contagiati

• 133 morti

• 12.164 guariti

+22 terapie intensive | +491 ricoveri

278.654 tamponi

Tasso di positività: 21,9% (+8,9%)

111.236.095 dosi di vaccino somministrate in totale