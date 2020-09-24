CORONAVIRUS, BOLLETTINO DEL 24 SETTEMBRE: 125 I CASI IN SICILIA, C'È UNA NUOVA VITTIMA.
Sono 125 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Questo porta il numero degli attualmente positivi a 2461, con un numero di casi totali che si porta a 6359. La Regione Sicilia comunica che del complessivo numero di casi positivi di oggi, 2 sono migranti ospiti presso l’hotspot di Lampedusa.
Questo il quadro riepilogativo provincia per provincia (i numeri indicano il totale dei casi e l’incremento):
Palermo: 1.546 (56);
Catania: 1.461 (31);
Messina: 725 (6);
Siracusa: 524 (3);
Enna: 519 (2);
Ragusa: 482 (0);
Trapani: 478 (17);
Agrigento: 332 (5);
Caltanissetta: 267 (5).
Di questi, sono 237 i ricoverati con sintomi, con 16 persone in terapia intensiva. Si attesta a 2208 il numero di soggetti in isolamento domiciliare.
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 5169, con un totale che si attesta così a 453.581 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso, con il totale che sale così a 304 morti.
Il totale dei dimessi sale invece a 3455 (+65).
DATI ITALIA
Nuovo incremento dei casi di coronavirus nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore registrati 1.786 nuovi contagi, contro i 1.640 di ieri. Effettuati però quasi 5 mila tamponi in più (108.019).
Sono in aumento anche i decessi, 23 sui precedenti 20. Il totale delle vittime sale così a 35.781. Aumentano di 2 unità i pazienti in terapia intensiva per complessivi 246.
Il Veneto è la regione con la maggiore crescita di casi (248),seguita da Lazio (230) e Lombardia (229).
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 1786 contagiati
• 23 morti
• 1097 guariti
+2 terapie intensive | +73 ricoveri
108.019 tamponi