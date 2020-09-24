CORONAVIRUS, BOLLETTINO DEL 24 SETTEMBRE: 125 I CASI IN SICILIA, C'È UNA NUOVA VITTIMA.

Sono 125 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Questo porta il numero degli attualmente positivi a 2461, con un numero di casi totali che si porta a 6359. La Regione Sicilia comunica che de...

Sono 125 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Questo porta il numero degli attualmente positivi a 2461, con un numero di casi totali che si porta a 6359. La Regione Sicilia comunica che del complessivo numero di casi positivi di oggi, 2 sono migranti ospiti presso l’hotspot di Lampedusa.

Questo il quadro riepilogativo provincia per provincia (i numeri indicano il totale dei casi e l’incremento):

Palermo: 1.546 (56);

Catania: 1.461 (31);

Messina: 725 (6);

Siracusa: 524 (3);

Enna: 519 (2);

Ragusa: 482 (0);

Trapani: 478 (17);

Agrigento: 332 (5);

Caltanissetta: 267 (5).

Di questi, sono 237 i ricoverati con sintomi, con 16 persone in terapia intensiva. Si attesta a 2208 il numero di soggetti in isolamento domiciliare.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 5169, con un totale che si attesta così a 453.581 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso, con il totale che sale così a 304 morti.

Il totale dei dimessi sale invece a 3455 (+65).

DATI ITALIA

Nuovo incremento dei casi di coronavirus nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore registrati 1.786 nuovi contagi, contro i 1.640 di ieri. Effettuati però quasi 5 mila tamponi in più (108.019).

Sono in aumento anche i decessi, 23 sui precedenti 20. Il totale delle vittime sale così a 35.781. Aumentano di 2 unità i pazienti in terapia intensiva per complessivi 246.

Il Veneto è la regione con la maggiore crescita di casi (248),seguita da Lazio (230) e Lombardia (229).

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 1786 contagiati

• 23 morti

• 1097 guariti

+2 terapie intensive | +73 ricoveri

108.019 tamponi