CORONAVIRUS, CALANO DECESSI IN ITALIA: 174 NELLE ULTIME 24 ORE

Scende ancora il numero dei morti in Italia per Coronavirus. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 174 persone, per un totale di 28.884 decessi dall'inizio dell'emergenza. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile sono in diminuzione anche gli attualmente positivi, in tutto 101.179 (-504 rispetto a ieri). I guariti sono complessivamente 81.654, in aumento di 1.740 nelle ultime 24 ore. Calano ancora i ricoverati con sintomi (17.242, -115) e i pazienti in terapia intensiva (1.501, -38). In isolamento domiciliare si trovano ancora 81.436 persone. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 210.717 (+1.389). In tutto sono stati eseguiti 2.153.772 tamponi, i casi testati sono 1.456.911.

Coronavirus, bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 210.717 (+1.389)

di cui 100.179 (-525)

• DECEDUTI: 28.884 (+174)

• GUARITI: 81.654 (+1.740)