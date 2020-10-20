CORONAVIRUS CATANIA, STOP A SAGRE E FESTIVAL: SALTA LA FIERA DEI MORTI

Coronavirus Catania: salta la Fiera dei morti già programmata per la fine di ottobre. La decisione a seguito del nuovo dpcm che vieta fiere locali.Coronavirus Catania: a seguito dei contenuti del nuov...

Coronavirus Catania: salta la Fiera dei morti già programmata per la fine di ottobre. La decisione a seguito del nuovo dpcm che vieta fiere locali.

Coronavirus Catania: a seguito dei contenuti del nuovo DPCM del 18 Ottobre 2020, la Fiera dei Morti già programmata nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, che avrebbe dovuto svolgersi dal 24 Ottobre al 2 novembre, quest’anno non si svolgerà.

L’Amministrazione Comunale, infatti, ha disposto la revoca del provvedimento di affidamento dei servizi fieristici “Fiera dei Morti 2020” alla ditta “ESSECE S.r.l”, poiché il Decreto governativo vieta espressamente lo svolgimento di sagre e fiere di comunità e dispone la revoca del provvedimento amministrativo di organizzazione dell’evento fieristico, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.