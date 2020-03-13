CORONAVIRUS: CHIUSA VILLA MONCADA E PARCO PAPA GIOVANNI XXII FINO AL 03 APRILE

Il Sindaco , Nino Naso con Ordinanza N° 25 del 13/03/2020,Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica SicurezzaConsiderato che l’Organizzazione mondiale della...

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’08/03/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionaleChe i DPCM prevedono “ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “;

Considerato che i DPCM pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e. più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Che la circolare del Ministero degli Interni n. del 12/03/2020 “Polmonite da nuovo corona- virus (COVID19)” al comma 18 recita:.

Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.

Stante l’impossibilità di poter fare rispettare la distanza prescritta stante il massiccio utilizzo in particolari ore del giorno;

Ritenuto di adottare misure che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica;

Visto l’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 112/1998 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 che demanda al Sindaco l’assunzione di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;

VISTO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

ORDINA

La temporanea chiusura di Parco del Sole e della villa Moncada da giorno 13/03/2020 al 03/04/2020 per emergenza Coronavirus per le motivazione sopra esposte.

Trasmettere copia della presente ordinanza al Responsabile del Verde, alla Prefettura, alla Stazione dei Carabinieri e al Comando P.M..

Sono tenuti ad osservare la presente ordinanza, il personale addetto all’apertura e chiusura della villa Moncada e del parco Papa Giovanni XXIII, gli agenti delle forze dell’ordine.

Incaricare il Responsabile del Settore III - Ufficio del Verde di porre in essere tutti gli atti successivi al fine di dare esecuzione a quanto stabilito con la presente.

La trasmissione della presente ordinanza è a cura della Segreteria Staff del Sindaco secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Che, il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito dell’Ente e ne venga data la massima informazione alla cittadinanza.