CORONAVIRUS, CONTINUA SANIFICAZIONE STRADE PATERNÒ

Proseguono le operazioni di bonifica, lavaggio e disinfezione di strade e piazze cittadine così come disposto dal sindaco Nino Naso per adottare tutte le azioni utili a garantire igiene e sanificare tutte le zone della città.

A curare le operazioni su delega del sindaco è l’Assessore all’Ecologia e Ambiente Luigi Gulisano che da giovedì sera segue personalmente le attività programmate con la dirigenza comunale e messe in atto da personale dell’ufficio comunale disinfezione

Le operazioni di proseguiranno per circa 10 giorni

I cittadini sono pregati, a titolo precauzionale, di chiudere gli infissi esterni, di non lasciare gli indumenti stesi all’aperto.

È quanto ha dichiarato il sindaco di Paternò Nino Naso sui suoi canali social ufficiali e sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Paternò.