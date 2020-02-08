CORONAVIRUS: CONTROLLI A CATANIA SUI PASSEGGERI PROVENIENTI DA VOLI INTERNAZIONALI
L’aeroporto di Catania è attivo il monitoraggio della temperatura corporea per tutti i passeggeri in arrivo da voli internazionali, come disposto dalle nuove direttive del capo della Protezione civile e commissario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, in coordinamento con la task force del ministero della Salute riguardo il Coronavirus.
“I controlli sanitari – afferma in una nota il direttore regionale del ministero della Salute Claudio Pulvirenti – vengono coordinati dalla Sanità aerea del ministero della Salute ed erogati anche in collaborazione dei volontari della Protezione civile attraverso l’uso di termometri elettronici.
Se il passeggero controllato presenta una temperatura uguale o superiore a 37,5 gradi, proviene da zone a rischio e rientra nei casi sospetti previsti dalle linee guida del ministero, verranno disposte tutte le procedure sanitarie di biocontenimento”.