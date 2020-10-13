CORONAVIRUS, CRISTIANO RONALDO POSITIVO AL COVID
A cura di Redazione
13 ottobre 2020 16:16
Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus, . E' la notizia che pubblicano i quotidiani portoghesi A Bola e O Jogo nelle edizioni online. Il cinque volte Pallone d'Oro della Juventus è asintomatico e per lui è già scattato l'isolamento come previsto da protocollo. CR7, che si trova nel ritiro del Portogallo in occasione delle gare di Nations League, salterà la partita in calendario contro la Svezia.