CORONAVIRUS, DATI DELLA SICILIA DEL 10 NOVEMBRE: 1.201 NUOVI CASI, 32 MORTI

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.30 di oggi, martedì 10 novembre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministe...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.30 di oggi, martedì 10 novembre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.201 e il totale da inizio epidemia sale così a 33.495.

DATI PER PROVINCIA

PALERMO 197, CATANIA 308, RAGUSA 22, MESSINA 102, TRAPANI 84, SIRACUSA 68, AGRIGENTO 260, CALTANISSETTA 102, ENNA 58

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 8.856. Attualmente positive sono 22.832 persone, con un’aumento di 893 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Trentadue nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 735.

I guariti ammontano invece a 9.928, 276 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.348 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 195 persone sono in terapia intensiva (+8)

DATO ITALIA

Pubblicato il: 10/11/2020 17:47

Sono 35.098 i nuovi casi di coronavirus in Italia resi noti oggi, secondo il bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 580 morti, che portano il totale a 42.330 dall'inizio dell'emergenza legata al coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 217.758 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.971, con un incremento di 122 unità.

🟤 Coronavirus, bollettino di oggi:

• 35.098 contagiati

• 580 morti

• 17734 guariti

+122 terapie intensive | +997 ricoveri

217.758 tamponi

Tasso di positività: 16,1% (-1,0%)