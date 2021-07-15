CORONAVIRUS, DATI DELLA SICILIA DEL 15 LUGLIO: 353 NUOVI CASI, 0 MORTI. BOOM DI CASI A CATANIA

Sono 353 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.079 tamponi processati nell'isola.L'incidenza risale di colpo fino a poco sopra il 2,9%, tornando quasi al mas...

Sono 353 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.079 tamponi processati nell'isola.

L'incidenza risale di colpo fino a poco sopra il 2,9%, tornando quasi al massimo di questi giorni che era stato al 2,5%.

L'isola è di nuovo al secondo posto ex equo per i nuovi contagi giornalieri in Italia, insieme, al Lazio e dietro alla Lombardia che mostra 381 casi.

Gli attuali positivi sono 4.140 con un aumento di 202 casi. I guariti sono 171 mentre nelle ultime 24 ore non ci sono stati.

morti. Il totale dei decessi resta a 6.006.

Sul fronte ospedaliero c'è la risalita dei ricoverati che sono adesso 161, quattro in più rispetto a ieri, mentre sono 21 quelli in terapia intensiva uno in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Caltanissetta con 74 casi, Enna con 30, Messina 11, Agrigento 58, Ragusa 29, Palermo 15, Catania 104, Trapani 38, Siracusa 14.

20 casi a Catania si riferiscono al recupero di periodi precedenti eseguiti tra dicembre 2020 e gennaio 2021.

A Palermo 11 sono migranti in centri accoglienza.

DATI ITALIA

Sono 2.455 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 15 luglio 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 9 morti. Da ieri eseguiti 190.922 tamponi, il tasso di positività sale a 1,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 153 (+2), con 11 ingressi nelle ultime 24 ore.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.089, quindi 19 in meno, 381 nuovi casi in Lombardia, 353 nel Lazio e in Sicilia.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 2.455 contagiati

• 9 morti

• 3.264 guariti

+2 terapie intensive | -19 ricoveri

190.922 tamponi

Tasso di positività: 1,3% (+0,3%)

59.612.943 dosi di vaccino somministrate in totale