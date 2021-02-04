CORONAVIRUS, DATI DELLA SICILIA DEL 4 FEBBRAIO: 789 NUOVI CASI, 24 MORTI

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, giovedì 4 febbraio.Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, giovedì 4 febbraio.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 789 e il totale da inizio epidemia sale così a 139.528.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 24.130 (si contano anche i tamponi rapidi).

Attualmente positive sono 40.654 persone. Ventiquattro nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 3.603.

I guariti ammontano invece a 95.271, +1.233 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.473 pazienti sono ricoverati con sintomi, 187 persone sono in terapia intensiva (-6).

Ecco il quadro riepilogativo provincia per provincia (i numeri indicano il totale e l’incremento):

Catania: 38.899 (211)

Palermo: 38.749 (315)

Messina: 18.339 (49)

Trapani: 10.052 (61)

Siracusa: 9.510 (63)

Ragusa: 7.989 (10)

Caltanissetta: 6.344 (36)

Agrigento: 5.463 (34)

Enna: 4.183 (10)

⁣DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 13.659 contagiati

• 421 morti

• 17.680 guariti

+6 terapie intensive | -328 ricoveri

270.142 tamponi

Tasso di positività: 5,1% (+0,3%)

2.233.982 vaccinati totali