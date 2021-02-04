CORONAVIRUS, DATI DELLA SICILIA DEL 4 FEBBRAIO: 789 NUOVI CASI, 24 MORTI
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, giovedì 4 febbraio.
Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 789 e il totale da inizio epidemia sale così a 139.528.
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 24.130 (si contano anche i tamponi rapidi).
Attualmente positive sono 40.654 persone. Ventiquattro nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 3.603.
I guariti ammontano invece a 95.271, +1.233 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.473 pazienti sono ricoverati con sintomi, 187 persone sono in terapia intensiva (-6).
Ecco il quadro riepilogativo provincia per provincia (i numeri indicano il totale e l’incremento):
Catania: 38.899 (211)
Palermo: 38.749 (315)
Messina: 18.339 (49)
Trapani: 10.052 (61)
Siracusa: 9.510 (63)
Ragusa: 7.989 (10)
Caltanissetta: 6.344 (36)
Agrigento: 5.463 (34)
Enna: 4.183 (10)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 13.659 contagiati
• 421 morti
• 17.680 guariti
+6 terapie intensive | -328 ricoveri
270.142 tamponi
Tasso di positività: 5,1% (+0,3%)
2.233.982 vaccinati totali