CORONAVIRUS DATI SICILIA, 14 NUOVI CASI NELLE ULTIME VENTIQUATTRO ORE, UNA DONNA MORTA A PATERNÒ

Sono 14 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, dunque in netta discesa rispetto a domenica ma c'è una nuova vittima e una netta salita dei ricoverati (ora 60 in tutto) e una persona in più in terapia intensiva, sei in totale. I casi sono così ripartiti cinque a Messina, 3 a Catania, 4 a Ragusa, 2 a Siracusa.

La deceduta, una donna di 56 enne che era ricoverata all’ospedale San Marco di Catania da giorno 11 agosto, e purtroppo, nonostante varie cure, da allora non si è più ripresa. Il marito e il figlio della donna, attualmente in quarantena, sono risultati positivi al tampone anche se asintomatici.

Gli attuali positivi, così salgono a 718, in virtù dei sei guariti e del decesso. Purtroppo come detto c'è da registrare un'altra vittima e così i morti salgono a 286.

Attualmente ci sono 60 persone ricoverate, 6 in terapia intensiva, 658 in isolamento domiciliare. Sono 1650 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In totale, dall'inizio dell'epidemia sono 3760 le persone contagiate dall'inizio dell'epidemia mentre sono 2.776 i guariti, +7 rispetto a ieri

DATI ITALIA

Sono 320 i nuovi contagi e quattro i morti per In Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, solo due Regioni (Molise e Basilicata) non hanno avuto nuovi casi rispetto a ieri. La Regione che ha fatto registrare l'incremento maggiore di nuovi positivi nelle ultime 24 ore è il Lazio con 51, seguito da Veneto (46), Lombardia (43) ed Emilia Romagna (41).

Con l'ultimo aggiornamento il numero totale dei decessi sale a 35.400, mentre i casi totali sono 254.235. Attualmente ci sono ancora 14.867 positivi: 810 ricoverati con sintomi, 58 in terapia intensiva (+ 2 rispetto a ieri) e 13.999 in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti dall'inizio dell'emergenza sono 203.968.