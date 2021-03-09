CORONAVIRUS. DATI STABILI A PATERNO', BOOM DI CONTAGI A MISTERBIANCO

Rimangono stabili in casi di Covid-19 a Paternò rispetto ai dati diffusi nella giornata di ieri.Il bollettino emesso oggi comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo sta...

Rimangono stabili in casi di Covid-19 a Paternò rispetto ai dati diffusi nella giornata di ieri.

Il bollettino emesso oggi comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale ancora 92 (= ad ieri) di cui 7 (= ad ieri) ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 141 (+7 rispetto ad ieri) .

Situazione molto delicata invece nella città di Misterbianco, dove c'è stato un vero boom di contagi nell'ultima settimana.

Nell'ultima settimana si registra un allarmante incremento dei casi che passano da 142 a 209 i soggetti positivi, aumentano pure le persone ospedalizzate aumentano che dai 10 di una settimana fa, salgono a a 16 ad oggi, ed ai 399 soggetti sottoposti ad isolamento domiciliare rispetto ai 316 che erano il 2 Marzo.

E’ chiaro che possiamo mantenere abitudini e stili di vita ma dobbiamo farlo adottando la massima attenzione e l’assoluto rispetto delle norme anti-Covid. Quelle norme che, da mesi, le autorità istituzionali e quelle sanitarie stanno ripetendo: mantenere sempre il distanziamento (per strada, nei luoghi di lavoro, negli ambienti pubblici anche se all’aperto); utilizzare in modo appropriato le mascherine; rispettare comportamenti di massima igiene e pulizia; rimanere a casa e segnalare ai medici eventuali stati di febbre, di malessere o di essere venuti a contatto con persone contagiate.

Non dobbiamo pensare che sia tutto finito!