CORONAVIRUS: DIMINUISCONO I NUOVI POSITIVI, MA IL RAPPORTO CON I TAMPONI SALE
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, lunedi 26 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 568 e il totale da inizio epidemia sale così a 17.465
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 4.976. Attualmente positive sono 10.945 persone, con un’aumento di 390 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Undici nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 439.
I guariti ammontano invece a 6.081, 167 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 677 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 98 persone sono in terapia intensiva (+3).
I DATI PER PROVINCIA
- PALERMO 220
- CATANIA 121
- MESSINA 89
- SIRACUSA 65
- AGRIGENTO 35
- ENNA 24
- CALTANISSETTA 9
- TRAPANI 3
- RAGUSA 2
DATI ITALIA
Nelle ultime 24 ore in Italia le nuove diagnosi di coronavirus sono 17.012, le vittime sono 141. I ricoveri in terapia intensiva sono 1284 (76 più di ieri). I tamponi fatti, sono 124.686 (37 mila meno di ieri). Sono i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. I guariti sono 2.423 (per un totale di 268.626 dall'inizio dell'epidemia). Le regioni con il magigor numero di casi sono Lombardia (3570), Toscana (2171) e Campania (1981).
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 17.012 contagiati
• 141 morti
• 2423 guariti
+76 terapie intensive | +991 ricoveri
124.686 tamponi
Tasso di positività: 13,6% (+0,5%)