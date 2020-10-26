CORONAVIRUS: DIMINUISCONO I NUOVI POSITIVI, MA IL RAPPORTO CON I TAMPONI SALE

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, lunedi 26 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero de...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, lunedi 26 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 568 e il totale da inizio epidemia sale così a 17.465

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 4.976. Attualmente positive sono 10.945 persone, con un’aumento di 390 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Undici nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 439.

I guariti ammontano invece a 6.081, 167 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 677 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 98 persone sono in terapia intensiva (+3).

I DATI PER PROVINCIA

PALERMO 220

CATANIA 121

MESSINA 89

SIRACUSA 65

AGRIGENTO 35

ENNA 24

CALTANISSETTA 9

TRAPANI 3

RAGUSA 2

DATI ITALIA

Nelle ultime 24 ore in Italia le nuove diagnosi di coronavirus sono 17.012, le vittime sono 141. I ricoveri in terapia intensiva sono 1284 (76 più di ieri). I tamponi fatti, sono 124.686 (37 mila meno di ieri). Sono i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. I guariti sono 2.423 (per un totale di 268.626 dall'inizio dell'epidemia). Le regioni con il magigor numero di casi sono Lombardia (3570), Toscana (2171) e Campania (1981).

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 17.012 contagiati

• 141 morti

• 2423 guariti

+76 terapie intensive | +991 ricoveri

124.686 tamponi

Tasso di positività: 13,6% (+0,5%)