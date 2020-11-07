CORONAVIRUS DUE DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE, UNO A PATERNÒ UN ALTRO A BELPASSO

Triste aggiornamento nelle ultime 24 ore per il nostro comprensorio.SI registrano due vittime del Covid-19, comunicati dai rispettivi Sindaci.Un 66 enne è deceduto a Paternò, un 70enne con patologie...

Triste aggiornamento nelle ultime 24 ore per il nostro comprensorio.

SI registrano due vittime del Covid-19, comunicati dai rispettivi Sindaci.

Un 66 enne è deceduto a Paternò, un 70enne con patologie pregresse si registra invece a Belpasso.

A Paternò risultano alla data di oggi 208 persone positive di cui 28 ospedalizzati

A Belpasso dal 3 agosto ad oggi , sono 199 in totale i casi positivi registrati, 111 i casi attualmente attivi, 82 i guariti, 6 i deceduti. Tra i casi attivi gli ospedalizzati sono scesi da 16 a 11.

Oggi a Paternò sono stati eseguiti gli screening per Covid-19 che erano rivolti agli studenti delle scuole superiori e che continueranno fino a Lunedi.

Su 400 tamponi eseguiti , 20 sono risultati positivi.

La campagna, che si concluderà lunedì 9 novembre, è voluta dall’Assessorato Regionale della Salute, guidato dall’avv. Ruggero Razza, d’intesa con ANCI Sicilia, e prevede l’effettuazione di uno screening di popolazione tramite l’esecuzione di test rapidi - rinofaringei -, nei Comuni della provincia con più di 30.000 abitanti e nei quali hanno sede Istituti di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).

L’adesione allo screening è su base volontaria. Oltre agli studenti, la campagna è aperta anche ai loro familiari e al personale docente e non docente degli Istituti scolastici.