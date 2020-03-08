CORONAVIRUS, EPIDEMIOLOGO: "TUTTI DOBBIAMO STARE A CASA, NON SOLO I LOMBARDI"

"Il messaggio deve essere chiaro: non è che chiudiamo la Lombardia, ma tutti dobbiamo stare a casa, non solo i lombardi, per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. Dobbiamo uscire solo per l...

"Il messaggio deve essere chiaro: non è che chiudiamo la Lombardia, ma tutti dobbiamo stare a casa, non solo i lombardi, per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. Dobbiamo uscire solo per le attività necessarie e indispensabili. Insomma, le feste si possono rimandare, come pure le cene. Siamo a casa e leggiamo un bel libro".

Parola dell'epidemiologo Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all'università di Pisa, che all'Adnkronos Salute aggiunge: "Tutte le misure per rallentare il contagio, come quelle del nuovo Dpcm, sono ben accette, ma le misure da sole non bastano: sono davvero cruciali i comportamenti individuali".

"Senza un'adeguata comunicazione - insiste - si rischia di ottenere il risultato opposto: lo spostamento in massa delle persone, come si è visto ieri sera a Milano.

L'atteggiamento irresponsabile è da biasimare, ma evidenzia la necessità di una forte azione comunicativa: vedere i Navigli pieni al pomeriggio per l'aperitivo e poi la sera delle folle che prendono la valigia e scappano è quasi incredibile. Ma in realtà, di fronte a un evento come l'emergenza Covid-19, si assiste a due reazioni opposte: panico o incoscienza abbinata a sottovalutazione".

Due reazioni ugualmente sbagliate, secondo l'epidemiologo. Ma perché nell'ultima pandemia, quella del 2009, la gestione è stata tanto diversa? "Quella pandemia era legata a un ceppo di virus influenzale, l'H1N1, che ha trovato la popolazione mondiale parzialmente immune - spiega Lopalco - Tant'è che all'epoca gli anziani non hanno sofferto molto. Questo coronavirus è nuovo, non c'è una memoria immunitaria. E lo è per tutti".

Fonte Adnkronos.

LINK