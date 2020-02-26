CORONAVIRUS: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI. 12 MORTI, 374 CONTAGIATI
Sono 374 le persone contagiate e 12 le vittime collegate al coronavirus. I dati ufficiali sono stati diffusi da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile pochi minuti fa.
Per quanto riguarda i dati Regione per Regione si registrano: 258 casi (18 nuovi rispetto ieri) in Lombardia, 71 casi (28 nuovi) in Veneto, 30 casi (4 nuovi) in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, 2 in Ligura, 1 nelle Marche, 1 nella provincia di Bolzano.
Durante la conferenza stampa Borrelli ha anche parlato del numero dei tamponi effettuai in Italia fino ad oggi: sono 9462.
Per quanto riguarda la situazione in Sicilia i casi come detto rimangono tre. I pazienti, sono ricoverati nei reparti di malattie infettive.
Nessun caso, lo ripetiamo, in provincia di Catania