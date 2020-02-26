CORONAVIRUS: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI. 12 MORTI, 374 CONTAGIATI

Sono 374 le persone contagiate e 12 le vittime collegate al coronavirus. I dati ufficiali sono stati diffusi da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile pochi minuti fa.Per quanto riguarda i dati...

A cura di Redazione 26 febbraio 2020 12:49

