CORONAVIRUS, GUARITI DUE DEI TRE PAZIENTI ACCERTATI IN SICILIA

Due dei tre pazienti risultati positivi al Coronavirus in Sicilia sono guariti. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli nella conferenza stampa quotidiana per aggiornare il Paese sull'emergenza sanitaria.

Al momento sono 12 le Regioni, con l’ingresso dell’Abruzzo, in cui si registrano contagiati da coronavirus. In Lombardia risultano 305 positivi al coronavirus, secondo la Protezione civile. In Veneto 98, in Emilia Romagna 97, in Liguria 11, Lazio, Sicilia e Marche 3, Toscana, Campania e Piemonte 2, Trentino Alto Adige (Bolzano) e Abruzzo 1. Di questi, ha specificato il commissario Angelo Borrelli, «474 sono in assistenza, 278 in isolamento domiciliare, 159 ricoverati con sintomi, 37 in terapia intensiva».

Intanto arriva una nota da parte dell'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza: "Nella serata di ieri è stato esaminato a Catania un caso di sospetta positività al Coronavirus, relativo ad una donna catanese rientrata da Milano nei giorni antecedenti l'inizio della emergenza lombarda. La signora è del tutto asintomatica, guarita da ogni sindrome influenzale e si trova precauzionalmente in isolamento domestico". Lo dice l'assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza in merito alla donna risultata positiva al virus influenzale cinese.La donna dunque non è ricoverata come era stato detto in un primo momento.

"Per le linee guida nazionali - prosegue - nella medesima condizione di isolamento domestico sono stati posti i due suoi familiari conviventi: anch'essi privi di qualsiasi sintomatologia. Il caso è sotto l'esame del dipartimento competente dell'Asp e del reparto di malattie infettive dell'ospedale 'Garibaldi' di Catania, che sono impegnati a tracciare la scheda epidemiologica". "Attenderemo, ovviamente, l'esito dell'esame dell'Istituto Superiore di Sanità cui i campioni sono stati inviati - conclude - Gli altri casi esaminati ieri, tra cui quello della paziente ricoverata al San Marco di Catania, sono tutti negativi. E non risulta in città alcuna ulteriore criticità".