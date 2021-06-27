CORONAVIRUS, I DATI DI OGGI IN SICILIA: 111 NUOVI CASI POSITIVI, 1 MORTO, 114 GUARITI. TASSO DI POSITIVITÀ RISALE

Sono 111 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, lo stesso numero di ieri, su 4.520 tamponi processati, con una incidenza che sale allo 2,4%, mentre ieri era allo 0,8%....

La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia.

Una sola vittima, che porta il totale dei morti a 5.965.

Il numero degli attuali positivi è di 4.368 con una diminuzione di 4 casi. I guariti sono 114. Negli ospedali i ricoverati sono 185, uno in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 23, tre in più di ieri.

I nuovi casi in provincia di Palermo sono 5, Catania 37, Messina 3, Siracusa 3, Trapani 11, Ragusa 3, Agrigento 20, Caltanissetta 29, a Enna nessun caso.

DATI ITALIA

Sono 782 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 14 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 138.391 tamponi con un tasso positività allo 0,5%. Sono 294 ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno da ieri. Prosegue anche il calo del numero dei ricoverati con sintomi, 1.743 rispetto ai 1.771 di ieri.