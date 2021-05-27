CORONAVIRUS, I DATI DI OGGI IN SICILIA: 383 NUOVI CASI, 20 MORTI E 738 GUARITI

Sono 383 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 18.104 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal dipartimento nazionale...

Sono 383 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 18.104 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal dipartimento nazionale di Protezione Civile. Sale così a 224.400 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre gli attuali positivi sono 11.340 (375 in meno rispetto a ieri). Di questi 535 sono ricoverati con sintomi e 81 in terapia intensiva (2 ingressi nelle ultime 24 ore), mentre i restanti 10.724 sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore si registrano 738 persone dimesse o guarite per un totale di 207.262 dall’inizio dell’emergenza, mentre purtroppo si registrano altri 20 decessi (5.798 in totale).

I 383 nuovi casi positivi sono così suddivisi nelle 9 province siciliane: Palermo 59, Catania 117, Messina 46, Siracusa 37, Trapani 34, Ragusa 15, Agrigento 40, Caltanissetta 18 ed Enna 17.

DATI ITALIA

Sono 4.147 i contagi da coronavirus in Italia oggi, giovedì 27 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri nelle regioni registrati 171 morti, che portano a 125.793 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 243.967 tamponi, l'indice di positività è all'1,7%

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 4.147 contagiati

• 171 morti

• 10.808 guariti

-72 terapie intensive | -411 ricoveri

243.967 tamponi

Tasso di positività: 1,7% (+0,2%)

32.368.381 dosi di vaccino somministrate in totale