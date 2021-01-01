CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DELLA SICILIA DELL’1 GENNAIO: 1.122 CASI, ALTRI 28 MORTI

Cresce ancora il numero dei positivi in Sicilia. Il bollettino del 1 gennaio del 2021, il primo dell’anno ha infatti segnato 1.122 nuovi casi nella ultime 24 ore. I morti sono stati 28 e il totale sal...

Cresce ancora il numero dei positivi in Sicilia. Il bollettino del 1 gennaio del 2021, il primo dell’anno ha infatti segnato 1.122 nuovi casi nella ultime 24 ore. I morti sono stati 28 e il totale sale dunque a 2.440. Sale fino a 176 (+5) il numero dei ricoverati in terapia intensiva.

In ospedale ci sono complessivamente 1.249 persone (+9 rispetto a ieri). Il bollettino del ministero segnala anche 615 guariti e dunque il numero degli attuali positivi in Sicilia ha raggiunto quota 34.347 (dei quali 33.098 in isolamento domiciliare). I 1.122 positivi sono stati riscontrati su 7.497 tamponi processati e dunque il tasso di positività è del 14,9 per cento. In Sicilia dall’inizio della pandemia sono stati registrati 94.766 casi di covid, 57.979 persone sono guarite, 34.347 sono attualmente positive e 2.440 persone, purtroppo, sono morte.

In Sicilia è Catania la provincia con più casi dall'inizio della pandemia 27.875 contagiati (e nuovi 319). Seguono Palermo 25.870 (223), Messina 11.011 (171), Ragusa 6.927 (54), Trapani 6.151 (129), Siracusa 5.651 (107), Caltanissetta 4.016 (55), Agrigento 3.926 (63), Enna 3.339 (1)

ITALIA

Sono 22.211 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 1 gennaio, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 462 morti che portano il totale a 74.621 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19. Sono 157.524 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, mentre continua a salire il tasso di positività che si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% di ieri.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 22.211 contagiati

• 462 morti

• 16877 guariti

-2 terapie intensive | -329 ricoveri

157.524 tamponi

Tasso di positività: 14,1% (+1,5%)