CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO: IN SICILIA 875 NUOVI POSITIVI. CALA LA CURVA DEI CONTAGI, SCENDONO ANCHE I RICOVERI

Sono 875 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 24.465 tamponi processati. L'incidenza quasi si dimessa passando dal 7,4% di ieri al 3,6% di oggi.L'isola resta s...

Sono 875 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 24.465 tamponi processati. L'incidenza quasi si dimessa passando dal 7,4% di ieri al 3,6% di oggi.

L'isola resta sempre la prima regione per numeri di nuovi contagi giornalieri seguita dal Veneto con 583 casi. Gli attuali positivi sono 28.547 con un decremento di 404 casi.

I guariti sono 1.250, mentre si registrano altre 29 vittime che portano il totale dei decessi a 6.484.

La regione Sicilia comunica che i decessi comunicati oggi sono riferiti: tre al 7 settembre, cinque al 6 settembre, 12 al 5 settembre, cinque al 4 settembre e quattro al 3 settembre.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 966 i ricoverati, nove in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 116, quattro in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 292, Catania 232 Messina 20, Siracusa 68, Ragusa 36, Trapani 102, Caltanissetta 29, Agrigento 61, Enna 35.

DATI ITALIA

Sono 4.720 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 7 settembre 2021, secondo i dati Covid-19 - regione per regione - nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri, registrati altri 71 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 318.865 i tamponi processati con un tasso di positività all'1,48%. Sono 4307 le persone ricoverate in Italia, 5 in più da ieri. Sono 563 le terapie intensive occupate, 7 in meno nelle ultime 24 ore. Da ieri i guariti sono stati 6.877. Da inizio pandemia sono state 129.638 le vittime da inizio emergenza.