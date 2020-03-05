CORONAVIRUS, IL GOVERNO RINVIA IL REFERENDUM DEL 29 MARZO SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI
A cura di Redazione
05 marzo 2020 16:13
Rinviato, a causa dell'emergenza Coronavirus, il referendum su taglio parlamentari.
A quanto apprende l'Adnkronos, a causa dell'emergenza Coronavirus il Consiglio dei ministri ha deciso di rinviare il referendum sul taglio dei parlamentari, a data da definirsi.
Stando a quanto si apprende da fonti di governo il Cdm ha dato il via libera al rinvio della consultazione sul taglio dei parlamentari.